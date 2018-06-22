Награды нашли своих героев в категориях Film, Sustainable Development Goals, Glass Lions, Titanium и Creative Effectiveness

Cannes Lions вышел на финишную прямую. Напомним, организаторы решили сократить его программу до 5 дней — под влиянием рекламной группы Publicis, которая отказалась от участия в фестивалях и направила все средства на разработку AI-платформы Marcel. Итак, сегодня стали известны победители в последних пяти категориях.

Гран-при Film

1. It's a Tide Ad. P&G / Saatchi & Saatchi

Серия супербоуловских роликов Tide взяла главную награду Cannes Lions в категории Film. В рекламе высмеяны все клише, которые бренды приберегают для Super Bowl. Досталось автомобильным производителям, пивоварам, Old Spice и даже Мистеру Проперу. Ведь если внимательно посмотреть — то рекламой Tide является любой ролик, где присутствуют люди в одежде.

Напомним, для запуска кампании It’s a Tide Ad компания P&G опробовала модель People First, которая подразумевает, что каждому бренду будет подбираться команда из лучших сотрудников разных агентств.

Первая работа поразила всех членов жюри своим «хаквертайзингом», по сути превратив все остальные рекламы в рекламу своего продукта и вернув жанру долгожданный юмор.

1. The Talk. P&G / BBDO New York

Истории, связанные с бытовым расизмом и дискриминацией, может рассказать каждый афроамериканец. Об этом каждый узнает еще в детстве — от родителей, которые считают своим долгом предупредить ребенка об опасностях. P&G считает, что в наших силах избавиться от подобной практики. Жюри пришло к мнению, что данная работа качественно отражает современный мир и его проблемы.

Гран-при Sustainable Development Goals

Palau Pledge. Palau Legacy Project | Host/Havas Sydney

Острова Палау в Тихом океане привлекают туристов. Однако туризм не только польза для экономики, но и неблагоприятное воздействие на местную природу. Палау одними из первых закрепили заботу о природе на законодательном уровне, внеся изменения в законы, связанные с иммиграцией. Проект Palau Pledge представляет собой торжественное обещание, которое туристы давали детям Палау. Они давали клятву защищать уникальную природу и не оставлять после себя «несмываемых» следов.

В этом году на фестивале присутствовал представитель ООН. Он выразил большую благодарность организаторам за то, что они внедрили тему устойчивого развития и в программу Cannes Lions, и в номинации.

Glass Lions: The Lion For Change

bloodnormal. Essity / AMVBBDO London

Кампания #bloodnormal («Кровь — это нормально») направлена против стигматизации такой темы, как менструация. В рамках кампании Essity, выпускающая гигиенические товары и товары для здоровья, впервые показала рекламу прокладок, в которой синюю жидкость заменили на красную.

Президент жюри Мадонна Бэджер известна своим движением по борьбе с объективизацией женщин — именно она запустила кампанию #WomenNotObjects. Бэджер отметила, что неправильно, когда 50% населения земли чувствуют стыд за что-то «настолько же естественное, как солнце, которое встаёт и садится каждый день». Насколько глубок этот стереотип, показывает то, что даже в процессе жюрения поначалу было некомфортно обсуждать кейсы на данную тему.

Гран-при Titanium

Palau Pledge. Palau Legacy Project | Host/Havas Sydney

Жюри в очередной раз отметили крафт и масштабируемость работы, а также ее реальное влияние на отношение и поведение как правительства, так и людей.

Гран-при Creative Effectiveness

Savlon Healthy Hands Chalk Sticks. ITC / Ogilvy

Личная гигиена — актуальная проблема для Индии, особенно в сельских районах. Школьники ленятся мыть руки с мылом перед едой, что становится причиной различных кишечных заболеваний. Бренд Savlon нашел решение и создал мелки с добавлением мыльной основы. Дети используют мел на уроках, а потом идут ополоснуть руки. Тогда и появляется пена, и вот уже руки вымыты по всем правилам.

Агентство в первую очередь искало эффективность для бизнеса и прорывную идею. В итоге жюри проголосовало за работу, которая не кампания, а именно решение.