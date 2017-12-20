Зрители популярного кинопортала определили, сюжет какого фильма самый захватывающий и какой мультфильм хочется смотреть вместе со своими детьми

Подведение итогов уходящего года продолжается. «Яндекс», основываясь на данных «КиноПоиска», рассказал, какая кинолента в 2017 году получила, так называемый, приз зрительских симпатий. Рейтинги составлены с учётом данных по России в целом и по Москве в частности.

В 2017 году на экранах российских кинотеатров было показано около 400 картин. Человеку в таком множестве почти невозможно разобраться. Киноманы и, по совместительству, пользователи «КиноПоиска» весь год ставили фильмам оценки и писали рецензии, а аналитики «Яндекса», в свою очередь, изучили все данные и выяснили, какие картины понравились зрителю больше всего.

Отметим, что учитывались исключительно те киноленты, которые выходили в российском прокате с 1 января по 7 декабря 2017 года. Фильмы, набравшие менее 5000 оценок, в рейтинге не представлены.

Российский кинематограф жив! Несмотря на то, что фильмов, произведённых в России и имеющих рейтинг выше 7 (по 10-балльной шкале) в 2017 году вышло мало, они все-таки были. А возглавил список лучших в России фильм «Аритмия» с рейтингом 7,8 балла.

Фаворитом в разделе иностранного кино стал фильм «Ла-Ла-Лэнд», рейтинг которого на данный момент составляет 7,9 балла.

Кроме рейтинга по России были составлены топы в разных городах страны. Так, например, жители Москвы (в отличие от остальных россиян) посчитали, что «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе и «Лев» Гарта Дэвис также достойны быть в пятерке лучших иностранных фильмов 2017 года.

ТОП-5 лучших российских фильмов 2017 года

Аритмия

Социальная драма, которая полюбилась зрителю за реалистичное отражение проблем, присутствующих в жизни каждого. Все на определенном этапе своей жизни стоят перед выбором. В один из таких переломных моментов главному герою предстоит решить, кого он будет спасать: себя или других.

Салют-7

Космическая во всех смыслах драма, основанная на реальных событиях, рассказывает невероятную историю спасения космической станции «Салют-7», которая из-за потери управления должна была упасть на землю или быть захвачена американскими космонавтами.

Время первых

Настоящая драма Юрия Быкова, показывающая ценность человека, человеческой жизни в рамках глобального события – выход человека в открытый космос.

Нелюбовь

Во всех фильмах Андрея Звягинцева есть конфликт. Эта картина не исключение. Здесь режиссёр показывает, что одним из самых худших пороков человека является предательство по отношению к своим детям.

Последний богатырь

Фильм стоит посмотреть хотя бы потому, что это первое русское фэнтези, которое можно назвать самобытным. Здесь нет никаких голливудских мотивов и вообще западного влияния. Картина опирается на русский фольклор, а потому – выигрывает.

ТОП-5 лучших зарубежных фильмов 2017 года

Ла-Ла-Ленд

Несмотря на то, что мюзикл уже давно перестал быть популярным жанром, Ла-Ла-Ленд не только смог занять первое место в рейтинге, но и собрал без малого 446 млн долларов.

Бегущий по лезвию 2049

И снова Райан Гослинг. Не зря он находится на 2 месте в рейтинге звезд иностранного кино. Данная картина предназначена для любителей спецэффектов.

Собачья жизнь

Хочешь посмотреть на мир и себя глазами животного? Тогда эта лента для тебя.

Тор: Рагнарёк

Многие поклонники фильмов «Marvel» всегда, затаив дыхание, ждут новую киноленту. Главный герой был кардинально изменён: начиная со стрижки и заканчивая характером. Эксперимент оказался удачным, что показывают кассовые сборы.

Одарённая

В своей работе режиссёр Марк Уэбб поднимает вопрос о жизни гениев. Сюжет разворачивается вокруг 7-летней девочки, обладающей уникальными способностями. Картина настолько трогательна, что вряд ли может оставить кого-то равнодушным.

ТОП-5 лучших мультфильмов 2017 года

Тайна Коко Твоё имя Зверопой Тачки 3 Лего Фильм: Бэтмен

ТОП-5 лучших российских фильмов 2017 года (по версии москвичей)

Аритмия Время первых Нелюбовь Салют-7 Последний богатырь

ТОП-5 лучших зарубежных фильмов 2017 года (по версии москвичей)

Ла-Ла Ленд Собачья жизнь Бегущий по лезвию 2049 Идеальные незнакомцы Лев

ТОП-5 лучших мультфильмов 2017 года (по версии москвичей)