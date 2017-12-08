Первыми полнометражный анимационный фильм увидят зрители из Турции

Международный прокат полнометражного анимационного фильма «Фиксики. Большой секрет» стартовал с показов в Турции, где он вышел на турецком языке на 200 экранах.

Первый фильм кинофраншизы о фиксиках уже стал самым кассовым российским мультфильмом. Премьера в России и СНГ состоялась 27 октября 2017 года, и за месяц, по данным системы «Рентрак», он собрал 426,5 млн рублей. Картину увидели свыше 2 млн зрителей.

Зимой прокат намечен в странах Балтии: в Литве фильм выйдет прямо на рождественские каникулы 26 декабря 2017 года, в Латвии – 26 января 2018 года и в Эстонии – 2 февраля 2018 года. Он будет доступен как в дубляже на национальные языки, так и в оригинале для русскоязычной диаспоры. Сделки были заключены международным дистрибьютером фильма – «Централ Партнершип Сейлз Хаус». Об остальных планах на зарубежный прокат фильма компания объявит позже.

Фильм создан продюсерской компанией и студией «Аэроплан» в 2015-2017 годах при финансовой поддержке Фонда кино. Сопродюсером проекта выступила компания «БЛИЦ ФИЛЬМ». Дистрибьютором фильма в России стала компания «Каропрокат».