На конструкциях различного формата разместится символика федерации на правах социальной рекламы

Международная федерация футбола арендует в Москве более 600 щитов для размещения наружной рекламы в пределах двухкилометровой зоны вокруг стадионов «Спартак» и «Лужники» во время проведения Чемпионата мира по футболу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по СМИ и рекламе столичной мэрии.

«Международная федерация футбола по условиям соглашения с городом абонирует большое количество рекламных поверхностей – совокупно более 600 щитов различного формата, от афишных стендов, билбордов до суперсайтов», – сообщил собеседник издания.

140 щитов находятся в пределах 2-километровой зоны и попадут под контроль ФИФА с середины мая 2018 года. Еще 500 расположены вдоль маршрутов – они перейдут в пользование организаторов ЧМ с 1 июня.

ФИФА разместит на этих конструкциях плакаты с символикой федерации на правах социальной рекламы. При этом действующие контракты с рекламораспространителями прерываться не будут. Возможен вариант, что часть конструкций выкупят официальные спонсоры первенства, тем самым получив эксклюзивные права на размещение.