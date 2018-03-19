Пожар на Бадаевском заводе стал новым поворотом в истории сотрудничества FGA Street art platform и Rocky Road

Работы стрит-арт платформы FGA Street art platform — это уникальные проекты, каждый из которых связан с историями людей и брендов. Дружба FGA и боксерского клуба Rocky Road Gym началась в 2014 году и за эти годы была проверена, как говорится, огнем, водой и медными трубами.

Атмосферный бокс

Первое открытие боксерского клуба Rocky Road Gym состоялось в 2014 году. Идея места принадлежит экс-сотруднику «ВТБ» Сергею Амаряну и Михаилу Бугаенко — двум друзьям, которые решили реализовать свою давнюю мечту — сделать бокс частью жизни и создать собственное удобное пространство для тренировок. Клуб открылся в одном из помещений бывшего пивоваренного Бадаевского завода на набережной Тараса Шевченко.

На 640 квадратных метрах расположились два ринга, зона с боксёрскими грушами и другими спортснарядами, а также зона функционального тренинга. При разработке концепции Rocky Road Gym акцент был сделан на подборе тренерского состава и создании комфортной обстановки для себя и своих друзей. Владельцы ориентировались на американский формат, когда тренировочный процесс, атмосфера и пространство неизменно связаны друг с другом. Ринги и мешки везли специально из США. Для разработки общей идеи оформления интерьеров клуба и ее реализации пригласили команду стрит-арт платформы FGA — Марата Данильяна (Morik) и Андрея Бергера (Aber). Было расписано более 100 квадратных метров стен. Реализация всего проекта заняла 30 дней. Работы велись также ночью.

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Каменистый путь и самоотверженность

В рамках проекта необходимо было решить несколько задач:

символически отразить жизненный путь создателей клуба и его созвучие с философией бокса, построенной на преодолении себя, а также стремление к осуществлению давней мечты;

создать энергетически сильное, мотивирующее пространство, которое в своем тематическом и колористическом решении отражало бы идею бокса, философию комьюнити Rocky Road Team, и при этом вписывалось в интерьер здания завода — памятника промышленной архитектуры XIX века.

Переосмысление названия клуба Rocky Road (в переводе — «каменистый путь») и результаты изучения наследия знаменитых боксеров послужили отправной точкой для проработки художественной концепции. Центральным мотивационным элементом композиции стала надпись «Hard work and dedication» — «тяжелая работа и самоотверженность» — фраза великого боксера Флойда Мейвезера.

Сцены боев великих легенд бокса ХХ века, таких как Майк Тайсон и Рокки Марчиано, переосмысленные Маратом Мориком, легли в основу монументальных фресок с изображением боксеров на ринге.

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В честь годовщины клуба FGA провели поп-ап выставку Андрея Бергера прямо в боксерском зале, превратив его в выставочное пространство. Была выпущена специальная лимитированная серия авторских принтов на бумаге и маек.

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Огонь

Пожар на Бадаевском заводе стал новым поворотом в истории сотрудничества FGA Street art platform и Rocky Road. По официальным данным пострадало более пяти тысячи квадратных метров.

Работы по восстановлению помещений продолжались более года. В этот период клуб переехал в здание на Фрунзенской набережной. В новом помещении, помимо росписи 50 квадратных метров стен, команда FGA разработала дизайн-проект зала, разработала и изготовила декор и бетонную стойку ресепшена, а также неоновую вывеску с логотипом клуба. Реализация проекта заняла 30 дней.

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Художественное решение было основано на переосмыслении колористической стилистики и сюжетов из жизни античных спортсменов, которые зачастую встречаются на древнегреческих амфорах.

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Чтобы привнести в изображения бойцов актуальный контекст, стрит-арт художник Вадим Sloof нарисовал их в современной спортивной одежде. Головы боксеров были изображены в виде стилизованных кожаных футбольных мячей. Таким образом, любовь владельцев клуба к футболу и уличной культуре отразилась в гармоничном сочетание красно-черной гаммы, запечатленных эпизодах боксерских спаррингов и футбольном символизме. Данное сочетание придало пространству особую энергию бунта и азарта, отсылающую к уличным дракам.

Данная тема была поддержана также изображением любимого владельцами культового персонажа — боксера Рокки Бальбоа, которого в одноименном фильме сыграл Сильвестр Сталлоне. Рокки и Rocky Road связывал не только бокс, но и непростая история движения к успеху. В команде клуба со временем появилась байка о том, что кожа Рокки покраснела в результате пережитого пожара на Бадаевском заводе.

Вода и медные трубы

Триумфальное возвращение Rocky Road в первое здание произошло в ноябре 2017 года. Как отмечал в одном из интервью совладелец клуба Михаил Бугаенко, «наша задача была оставить зал в том виде, каким все его знали и полюбили ещё до пожара. Мы лишь немного расширили женские раздевалки и модифицировали бар. На стенах пространства уцелели рисунки, созданные Андреем и Маратом. Уверен, нам удалось донести идею преодоления себя и выхода из зоны комфорта с помощью спорта». Действительно, высокие температуры и вода, которой заливали все стены, не навредили фрескам.

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Подготовка открытия обновленного пространства Rocky Road GYM заняла несколько месяцев. При поддержке команды FGA был реализован выставочный поп-ап проект «From the Ashes». Название экспозиции было призвано символически отразить «восстание из пепла», идею преодоления любых препятствий, реинкарнацию успешного спортивного проекта и открытия нового этапа его истории. Гости увидели серию арт-объектов, созданных специально для мероприятия Германом Девять (Herman IX), российским тату-художником с граффити бэкграундом.

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Экспозиция, объединившая темы бокса и татуировки, стала попыткой взглянуть на татуировку как ресурс для слияния с другими формами современного искусства. В основу коллажей и живописи, представленных на выставке, легли трансферы (эскизы уже сделанных автором татуировок), выполненные в фирменном стиле смешения графической татуировки с образами и символами мировой и отечественной поп-культуры.

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Центральным объектом экспозиции выступила серия боксёрских перчаток, выполненных из фарфора, с нанесёнными на них рисунками. В оформлении пространства выставки при поддержке KEDR Visuals был использован мэппинг — видео проекция, «оживившая» одну из фресок, созданных Германом Девять. Выставка стала успешным продолжением сотрудничества FGA Street art platform и Rocky Road GYM.