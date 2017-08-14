В мероприятии приняли участие такие компании как Vans, Nike, Burn и др.



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В выходные в Парке Горького в Москве прошёл ежегодный праздник уличной моды, субкультуры, искусства и спорта «FACES&LACES».

Тема «Faces&Laces» 2017 – «субкультурный локализм», она подразумевает умение черпать идеи на местном уровне и развивать их с оглядкой на весь окружающий мир. На одной площадке встретились творческие объединения, бренды уличной одежды и спорта, музыканты и вообще все, кто имеет отношение к городским субкультурам. В программе были представлены коллекции одежды молодых художников и дизайнеров команды Durpee, путешествующие и собирающие эскизы по всему миру, а потом создающие простую casual-одежду.

В мероприятии приняли участие ряд известных брендов. Так, Vans устроил соревнования между скейтшопами. Nike Sportswear предложил гостям расписать свои белые кроссовки у стрит-художников, а Burn создал масштабный танцпол. На выставке были представлены работы фотографов и художественных объединений как из России и со всего мира: Uptown Danny, Skel, Rambo, Саша Мадемуазель, DJ Mike Rock, The Barber.

Концепция мероприятия – это отсутствие концепции, свобода самовыражения для всех гостей и участников. Организаторы стремились наглядно показать, что музыка, спорт, философия и мода в современном мире имеют гораздо больше точек пересечения, чем принято думать.