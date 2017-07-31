Наблюдать за созданием работы уличного художника можно было в прямом эфире

Процесс создания уличного искусства жители Омска могли наблюдать в своем городе в рамках фестиваля «Стенограффия», который проходил с 28 по 30 июля.

«Это уже второй раз, когда в Омск приезжают уличные художники, чтобы наполнить город теплыми красками баллонов, хорошим настроением и улыбками жителей от нарисованного на стенах волшебства», - рассказали организаторы фестиваля.

Фестиваль шагает по городам России с начала июня. В этом году уличные художники уже побывали в Ноябрьске, Екатеринбурге и Ханты-Мансийске. В Омске наибольший интерес привлекла работа художника Андрея Топорова, которого вдохновил образ брахиозавра.

Брахиозавр – мирное травоядное животное, которое питалось листвой различных деревьев. Андрею очень понравилась эта особенность доисторического гиганта. Он решил изобразить его таким образом, словно динозавр вот-вот дотянется до плодов ближайшего дерева, высунув голову прямиком из стены дома.

В конце августа фестиваль продолжит своё шествие, посетив Оренбург, Томск, Муравленко, Мыс Каменный, Новый порт. Завершится художественный марафон уличного искусства в Санкт-Петербурге 5 ноября.