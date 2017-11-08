В рамках фестиваля пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии «Здоровое питание»

3 декабря в здании Центрального телеграфа (DI Telegraph, Тверская, 7 – г. Москва) состоится гастрономический праздник для всей семьи – Фестиваль еды «ВКУСНО!».

Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.

Вас ждут:

- Мастер-классы от лучших шеф-поваров Москвы

- Дебаты на актуальные темы о питании и здоровье.

- Лекторий от известных диетологов и фитнес-тренеров.

- Ярмарочные ряды и дегустации.

– Творческое и развлекательное пространство для детей.

- Розыгрыши подарков от партнеров.

В рамках фестиваля еды «ВКУСНО!» пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии «Здоровое питание».

В рамках Премии, помимо основных номинаций, будут вручены награды и в специальной номинации ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - в рамках тестовой лаборатории РОМИР будет проведена оценка продукции самим потребителем: вкус, цвет, упаковка и прочее.

Генеральный партнёр фестиваля в категории «Мелкая бытовая техника» - Panasonic.

Официальный партнёр «Кухни» - компания «Сёмушка».

Официальная вода Фестиваля – ТД «ЛАНГВЕЙ».

Вход на Фестиваль еды «ВКУСНО!» свободный!

Официальный сайт.