3 декабря в здании Центрального телеграфа (DI Telegraph, Тверская, 7 – г. Москва) состоится гастрономический праздник для всей семьи – Фестиваль еды «ВКУСНО!».
Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.
Вас ждут:
- - Мастер-классы от лучших шеф-поваров Москвы
- - Дебаты на актуальные темы о питании и здоровье.
- - Лекторий от известных диетологов и фитнес-тренеров.
- - Ярмарочные ряды и дегустации.
- – Творческое и развлекательное пространство для детей.
- - Розыгрыши подарков от партнеров.
В рамках фестиваля еды «ВКУСНО!» пройдет 5-я Церемония награждения победителей Премии «Здоровое питание».
В рамках Премии, помимо основных номинаций, будут вручены награды и в специальной номинации ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ - в рамках тестовой лаборатории РОМИР будет проведена оценка продукции самим потребителем: вкус, цвет, упаковка и прочее.
Генеральный партнёр фестиваля в категории «Мелкая бытовая техника» - Panasonic.
Официальный партнёр «Кухни» - компания «Сёмушка».
Официальная вода Фестиваля – ТД «ЛАНГВЕЙ».
Вход на Фестиваль еды «ВКУСНО!» свободный!
Официальный сайт.