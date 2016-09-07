 
Дизайнер Рене Ромингер, более известная среди любителей рукоделия как Moonrise Whims, представила свое видение популярного хобби. Вместо традиционных пейзажей, цветов и животных Ромингер предложила женщинам вышивать черепа и различные политические высказывания.

В интервью порталу Creators Рене Ромингер рассказала, что выросла в семье, где все занимались рукоделием. “С раннего детства я вышивала, но никогда не чувствовала полного удовлетворения от этого. Став взромлой я поняла, что с помощью хобби могу не только получать удовольствие, но и выражать свою жизненную позицию”.

В сентябре 2016 года дизайнер выпустила первый набор скетчей для вышивки, в него вошли 25 рисунков, в том числе, содержащие феминистские лозунги: “Annihilate the patriarchy” (”Аннигилируй патриархат”), “Smash the patriarchy” (”Ударь по патриархату”), “Girls just wanna have fundamental rights” (”Девочки тоже хотят иметь фундаментальные права”.

 

 

This design is about as old as my shop & now it's finally back in stock! Bonus: two adorable fabrics to choose from ???? Shop link in profile! ????

Публикация от Hand Embroidery || Renee (@moonrisewhims)

 

 