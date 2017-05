Известный дизайнер выпустила скетчи для вышивки с политическими лозунгами





Дизайнер Рене Ромингер, более известная среди любителей рукоделия как Moonrise Whims, представила свое видение популярного хобби. Вместо традиционных пейзажей, цветов и животных Ромингер предложила женщинам вышивать черепа и различные политические высказывания.

В интервью порталу Creators Рене Ромингер рассказала, что выросла в семье, где все занимались рукоделием. “С раннего детства я вышивала, но никогда не чувствовала полного удовлетворения от этого. Став взромлой я поняла, что с помощью хобби могу не только получать удовольствие, но и выражать свою жизненную позицию”.

В сентябре 2016 года дизайнер выпустила первый набор скетчей для вышивки, в него вошли 25 рисунков, в том числе, содержащие феминистские лозунги: “Annihilate the patriarchy” (”Аннигилируй патриархат”), “Smash the patriarchy” (”Ударь по патриархату”), “Girls just wanna have fundamental rights” (”Девочки тоже хотят иметь фундаментальные права”.