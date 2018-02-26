Сервис уже договорился о сотрудничестве с производителями артхауса

Онлайн-кинотеатр TVzavr привлек первых партнеров на свою платформу MoviesChain. Сервис договорился о сотрудничестве с французскими Celluloid Dreams, Gaumont, Memento Films, SND, TF1 и итальянской Parche, сообщает «Коммерсант».

Платформа позволит правообладателям самостоятельно распространять свой контент и в первую очередь ориентирована на независимые студии. Согласно заключённым договорам, студии разместят весь объем своих библиотек, а это «тысячи наименований». Контент будет доступен пользователям только по платной модели, стоимость одного фильма составит $1,5.

Партнерство со студиями будет строиться по модели revenue share, уточняют в TVzavr, а использование блокчейна обеспечит прозрачность расчетов. Инвестиции в MoviesChain планируется привлекать, в том числе, через ICO, этап pre-ICO TVzavr планирует провести в апреле во время рынка MIPTV в Канне. Токенами, которые выпустит сервис, можно будет оплатить фильмы.

Эксперты рынка отмечают, что такой контент пока не слишком востребован. Например, в ivi доля смотрения артхауса составляет менее 1%. В Okko количество просмотров артхаусного кино в 2017 году выросло в 1,9 раза, после того как сервис включил его в основной пакет подписки. В январе выручка выросла в 2,1 раза по сравнению с январем благодаря выходу фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент».