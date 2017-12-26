Ведомство запросило у компаний разъяснения о причинах подорожания услуг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила агрегаторов такси в ценовом сговоре и запросила у них разъяснения о причинах подорожания поездок в преддверии Нового года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пользователи в соцсетях стали жаловаться на то, что цены на такси в РФ завышаются агрегаторами в 2-3 раза. В ведомстве сообщили, что в ближайшее время направят соответствующие запросы в «Яндекс.Такси», Gett, Uber, RuTaxi и другие аналогичные сервисы.

«ФАС начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями-агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цен на перевозки и причинах ее роста», – отметили в ФАС.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что антимонопольный регулятор может проверить агрегаторы на сговор из-за синхронного повышения ими цен на услуги в предновогодние дни. Так как стоимость поездки перед Новым годом и в праздники определяется по той же схеме, что и в обычные дни, а временное увеличение цен на отдельных направлениях обусловлено повышенным спросом.

По итогам полученных данных ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.