В число нарушителей уже попали Райффайзенбанк, «Конфаэль» и «Уральские авиалинии»

Список компаний, которых ФАС обвиняет в нарушении закона о проведении Чемпионата мира по футболу, стремительно растет. В этот список уже попали Райффайзенбанк, «Конфаэль» и «Уральские авиалинии». Все они в той или иной форме незаконно использовали футбольную тематику для продвижения своих продуктов и услуг в период ЧМ-2018, сообщает «Коммерсант».

ФАС проводит кампанию по выявлению нарушителей с первых дней Чемпионата. Так, «Уральские авиалинии» признали нарушившими закон «О подготовке и проведении в Р Ф Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». В службе пояснили, что компания распространяла рекламу со слоганом «Летим на футбол» со списком городов проведения матчей мундиаля. Это могло сформировать у потребителя «ложное представление» о связи авиакомпании с ФИФА и мероприятиями ЧМ-2018

Также УФАС Москвы выявило нарушения в действиях производителя кондитерских изделий «Конфаэль». Клмпания разместила на сайте баннер с надписью «Подарок к Чемпионату мира по футболу 2018», выполненной официальным шрифтом соревнований Dusha (разработан специально для оргкомитета ЧМ-2018, права принадлежат ФИФА). Сеть пиццерий Papa John’s, против которой ФАС также возбудила дело, распространяла через электронную почту и соцсети рекламу с призывом смотреть ЧМ-2018 в своих ресторанах.

Напомним, что на прошлой неделе УФАС Москвы возбудило дело в отношении Райффайзенбанка, подозревая его в нарушении закона о порядке проведения ЧМ. Банк предлагал скидки в барах и ресторанах во время мундиаля, а в рекламе использовал образы болельщиков, футбольных мячей, флага и употребляющего пиво человека.

В ФИФА пояснили, что прилагают максимум усилий для сохранения эксклюзивности использования бренда: «ФИФА получила в Роспатенте регистрационные свидетельства для защиты интеллектуальной собственности. В руководстве Ассоциации по использованию официальной символики рекомендовано заранее проконсультироваться с юристами во избежание нарушений прав».

Юристы в целом подтверждают законность позиций ФАС и ФИФА. Но грань между нарушением и «обычным информированием» очень тонка и перейти ее до конца чемпионата могут многие. По закону недобросовестной конкуренцией являются действия, нарушающие имущественные права ФИФА. К ним, например, относятся маркетинговые мероприятия для продвижения товаров, работ, услуг, если у потребителя формируется образ, что это связано с ФИФА, но разрешения от нее нет.

Эксперты поясняют, что использовать символику с минимальными ограничениями могут только официальные партнеры, например adidas, Coca-Cola, «Газпром», Visa, Qatar Airways, KIA, Hyundai. В рамках подготовки к Чемпионату была проведена колоссальная работа по регистрации товарных знаков, в том числе всевозможных графических и текстовых элементов и их сочетаний.

Юристы сходятся во мнении, что число дел вокруг ЧМ-2018 будет только расти, так как в интернете легко можно найти акции и скидки, от производителей насосного оборудования до детских центров и ресторанов, за каждый забитый сборной РФ гол.