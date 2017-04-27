Ведомство и корпорация заключили соглашение, согласно которому магазин приложений компании должен работать по всей России



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Google придется признать Крым российским и разрешить доступ пользователям системы Android с полуострова к магазину предложений Google Play. Об этом “Известиям” сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Согласно соглашению, подписанному между Google и ФАС 17 апреля, корпорация будет предоставлять всем россиянам, в том числе живущим на полуострове, возможность самостоятельно выбирать поисковую систему на гаджетах с операционной системой Android. При этом при невыполнении данного пункта корпорации грозит судебное разбирательство.

Напомним, что из-за санкций США американская компания Google прекратила обслуживание ряда сервисов на Крымском полуострове.

Позже ФАС признала, что Google нарушает закон “О защите конкуренции”, и предписала устранить нарушения. После судебных разбирательств служба и корпорация пошли на мировое соглашение, частью которого, помимо выплаты штрафа в размере 438 млн рублей, стал пункты о выборе поисковой системы и доступности сервисов по всей территории России, включая Крым.