Ведомство работает над системой, стимулирующей аптеки продавать недорогие препараты



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Федеральная антимонопольная служба разрабатывает систему расчета торговых надбавок на жизненно важные лекарства. Ведомство предлагает рассчитывать надбавки в рублях, а не в процентах, пишет газета “Ведомости” со ссылкой на начальника отдела регулирования цен на лекарственные препараты ФАС Дарью Старых.

Сейчас надбавки устанавливаются в процентах для трех ценовых групп лекарств – до 50, до 500 и свыше 500 рублей. В ФАС считают, что именно из-за процентной надбавки аптеки не заинтересованы в реализации дешевых лекарств, разрабатываемые же ведомством меры нацелены на возвращение их привлекательности.

Поручение разработать систему, которая будет стимулировать аптеки продавать дешевые лекарства, дала Министерству здравоохранения вице-премьер Ольга Голодец.

Сейчас ФАС занимается анализом оптимальной концепции регулирования надбавок, которая будет учитывать и транспортировку, и хранение, и географические особенности лекарств.