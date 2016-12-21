Ведомство готово принять обязательные меры для урегулирования ценовой политики телеком-операторов



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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может применить обязательные меры для выравнивания тарифов на роуминг сотовых операторов. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на заявление заместителя руководителя ФАС Анатолия Голомолзина.

Телеком-операторы попали под пристальное внимание ФАС на фоне постепенного повышения цен на тарифы, в том числе и в роуминге. В частности «МегаФон» убрал опцию «Соседние страны», запущенную в августе, а МТС ввел плату за услуги связи в роуминге по России. В свою очередь антимонопольное ведомство ведет проверку цен на роуминг четырех российских операторов. Под проверку попали МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2, которым предстоит ответить на запросы ФАС по поводу формирования цен на услуги в роуминге.

В случае, если подобные запросы не подтолкнут операторов самостоятельно выравнять тарифы на роуминг, в ситуацию на рынке готова вмешаться ФАС. В частности ведомоство может принять обязательные меры для выравнивания тарифов на роуминг.

«Мы подтвердили позиции относительно того, что внутрисетевого роуминга быть не должно - ни нормативно, ни на практике. И для этого есть возможности эту проблему решить. Что касается вопросов национального роуминга, то принято решение выровнять тарифы по Крыму, и сделать это операторам предстоит в первом квартале 2017 года», - цитирует ТАСС представителя ФАС.

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