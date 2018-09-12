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ФАС признала рекламу презервативов Durex недостоверной

12.09.2018 в 08:30

В рекламе использовали некорректную статистику о «каждом втором россиянине, заражённом половой инфекцией»

Depositphotos

Федеральная антимонопольная служба России признала рекламу презервативов ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» Durex, распространявшуюся в эфире федеральных телеканалов, недостоверной и нарушающей требования закона «О рекламе», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении ФАС отмечает, что эта реклама не даёт данных об уровне заболеваемости россиян половыми инфекциями, так как статистика, обосновывающая утверждение «практически каждый второй россиянин был заражён половой инфекцией», отсутствует.

В частности, информация в рекламе была основана на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан. При этом антимонопольное ведомство приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в прошлом году составил 206,9 тысячи случаев (141 на 100 тысяч человек), что составило 0,1% населения страны.

ФАС предписала рекламодателю недостоверной рекламы прекратить нарушения закона. В настоящее время к возбуждению готовится административное дело для назначения штрафа.

Напомним, ещё в июле ФАС завела дело из-за рекламы презервативов Durex. Претензии касаются двух рекламных роликов, распространенных на федеральных каналах в 2017 году. Реклама призывает не забываться в окружении самых красивых людей и всегда иметь с собой Durex.

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