Операторов признали нарушителями «Закона о рекламе»

Федеральная антимонопольная служба признала МТС и «ВымпелКом» нарушителями «Закона о рекламе» в связи с рассылкой рекламных СМС-сообщений без согласия абонентов, сообщили в ведомстве.

ФАС выдала операторам предписание о прекращении нарушения законодательства. В ближайшее время по некоторым делам будет возбуждено административное производство. Штраф за каждый случай ненадлежащей рекламы составляет от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, напомнили в службе.

«Ежемесячно в антимонопольный орган поступают десятки жалоб на рекламную рассылку без предварительного согласия абонента. За минувший месяц ведомство признало ряд лиц нарушившим закон о рекламе», — говорится в сообщении столичного УФАС.

В частности, «ВымпелКом» распространял сообщения с рекламой ресторанов и абонементов на фитнес, а МТС рекламировал торговый центр и грузовое такси.