Таким образом ведомство пытается снизить административную нагрузку на бизнес



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Федеральная антимонопольная служба с 2018 года отменяет плановые проверки соблюдения антимонопольного законодательства в сфере рекламы и тарифов, сообщают «Известия».

Это решение связано с реформой контрольно-надзорной деятельности, которая призвана снизить административную нагрузку на бизнес. Реформа подразумевает переход на риск-ориентированный подход. Это означает, что предприятия будут поделены на категории риска по всем видам госконтроля, и чем ниже окажется риск нарушения, тем реже будут проходить плановые проверки предприятия.

Плановые проверки по контролю за тарифами и рекламой ФАС проводит не так часто, как внеплановые, поэтому острой необходимости именно в плановых проверках у ФАС нет. Основаниями для внеплановых проверок служат жалобы граждан и материалы правоохранительных органов.

Мнения экспертов по вопросу нововведения разделились: одни называют отказ от части полномочий смелым шагом, другие же опасаются, что прекращение плановых проверок в области тарифов приведет к их росту темпами выше инфляции.

Так вице-президент «Деловой России» Анастасия Алехнович видит риски в отмене плановых проверок в области тарифного регулирования. «Тарифы — это категория, которую ФАС должна мониторить и проверять постоянно, поскольку цены здесь растут всё время и, по нашим данным, выше инфляции». Но отмену плановых проверок в области рекламы она поддержала, поскольку, по её мнению, это действительно снизит нагрузку на частный бизнес.