У ведомства нет полномочий запрещать рекламу азартных игр на видеосервисе в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что действие закона «О рекламе» распространяется лишь на сайты, зарегистрированные в доменных зонах .ru, .su и .рф. Таким образом, ФАС отказалась распространять закон о рекламе на самый популярный в России видеосервис YouTube, сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

Ассоциация «Интернет-видео» (ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и TV1000Play) ранее обратила внимание ФАС на рекламу онлайн-казино, размещаемую на сервисе YouTube.

Реклама шла на русском языке, то есть была адресована прежде всего российской аудитории. Реклама азартных игр в России запрещена, согласно закону «О рекламе», поэтому ассоциация и просила ФАС, в чьи полномочия входит контроль за соблюдением рекламного законодательства, принять меры. Однако в ФАС заявили, что у них нет полномочий оценивать, соответствует ли российскому законодательству реклама, размещенная на ?YouTube.

Закон «О рекламе» распространяется на все виды рекламы, независимо от места ее производства, если реклама распространяется на территории России, но отличительной особенностью интернета является возможность с компьютера, расположенного на территории России, получить доступ к информации, размещенной в других странах.

По словам чиновника, принадлежащий американской Google видеосервис YouTube зарегистрирован в доменной зоне .com, она не является частью Рунета, поэтому, у службы «отсутствуют полномочия по рассмотрению изложенного в обращении вопроса».

В Ассоциации «Интернет-видео», по словам ее гендиректора Алексея Бырдина, «обескуражены» ответом ФАС. «Находясь в конкуренции с YouTube, российские видеосервисы вправе ожидать от ФАС единого подхода к действующим ограничениям в рекламе вне зависимости от доменных зон», — сказал Бырдин.