Беспилотник совершил второй успешный полет



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Facebook успешно испытала беспилотник Aquila, с помощью которого в будущем планирует «доставлять» интернет людям, проживающим на территориях, не покрытых Всемирной паутиной, сообщается в блоге компании.

В ходе этого испытания дрон продержался в воздухе1 час 46 минут и благополучно приземлился в назначенной точке. «Мы успешно собрали много данных, которые помогут нам оптимизировать эффективность Aquila», — говорится в сообщении.

Напомним, первый полет беспилотника состоялся в 2016 году, однако тогда Aquila потерпел крушение при посадке после 96-минутного полета. При подготовке второго запуска, как утверждают разработчики, они учли все ошибки и недостатки. Кроме того, в конструкцию аппарата были внесены некоторые доработки.

Дрон является одной из ключевых частей глобальной инициативы основателя Facebook Марка Цукерберга по подключению населения всего мира к интернету. Проект Internet.org был запущен в 2013 году, в рамках него компания намерена разработать специальные технологии для того, чтобы люди, проживающие даже в самых отдаленных местах нашей планеты, могли выходить в Сеть.