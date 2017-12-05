Приложение находится под контролем родителей и защищено от рекламы

Соцсеть Facebook сообщила о создании специального детского мессенджера Messenger Kids, аналогичного приложению Messenger для взрослых пользователей.

Новым мессенджер предназначен для детей младше 13 лет. Программа устанавливается на планшет или смартфон ребенка и контролируется через страницу родителя. Дети смогут обмениваться сообщениями, фотографиями и другим контентом, а также совершать видеозвонки.

Родители получают возможность отслеживать активность детей в интернете и контролировать, с кем именно общаются их дети. Например, добавлять контакты в приложение, включая родственников и друзей ребенка, смогут только родители через Facebook.

В детском мессенджере не будет рекламы, соцсеть обязуется никому не передавать информацию о юных пользователях. В приложении отсутствует возможность совершать какие-либо покупки. Кроме того, дети смогут пожаловаться на грубость сверстников, и родители обидчика получат об этом соответствующее уведомление.

По данным исследовательской компании Dubit, у 93% американских детей в возрасте от 6 до 12 лет есть доступ к смартфонам и планшетам, а у 63% — собственный гаджет. Трое из пяти родителей в США заявляют, что их дети младше 13 лет пользуются мессенджерами и соцсетями. Messenger Kids уже доступен в США.