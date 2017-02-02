Социальная сеть проиграла дело против ZeniMax Media



Depositphotos

Facebook проиграла дело против ZeniMax Media о краже технологий виртуальной реальности. Теперь компания должна возместить убытки в размере $500 млн. Решение принято коллегией присяжных федерального суда в Далласе (штат Техас, США).

В 2014 году ZeniMax Media подала в суд на стартап Oculus еще до того, как тот перешел к Facebook. Компания обвинила стартап в незаконном доступе к своей интеллектуальной собственности. Дело в том, что директор по технологиям Oculus, Джон Кармэк, раннее работал в компании id Software. Эту компанию затем приобрела ZeniMax. Теперь ZeniMax считает, что программист Кармэк украл компьютерный код, что впоследствии помогло Oculus в разработке новых технологий.

Facebook купила стартап Oculus весной 2014 года за $2 млрд., а вместе с ним и права на технологии трехмерной виртуальной реальности. Спустя год компания открыла специальный отдел для исследований виртуальной коммуникации. Больше двух лет велось расследование по делу о краже интеллектуальной собственности. В январе этого года Марк Цукерберг, основатель Facebook, заявил в суде, что «продукты Oculus основаны на технологиях Oculus» и отверг все обвинения. Однако социальная сеть проиграла суд, сообщило агентство Bloomberg. Теперь Facebook вынуждена выплатить ZeniMax $500 млн. В Oculus собираются обжаловать решение суда.