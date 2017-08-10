Соцсеть будет использовать искусственный интеллект, чтобы обнаружить «замаскированные» ссылки, нарушающие его политику

На Facebook будут запрещены все рекламодатели и страницы, которые публикуют в соцсети «замаскированные» ссылки, ведущие на сайты со спамом и порно, сообщается в блоге компании.

За несколько месяцев соцсеть нашла тысячи таких нарушений ее рекламной политики и правил ведения сообществ. Для их идентификации Facebook использует искусственный интеллект.

Данная инициатива является продолжением политики прозрачности для рекламодателей, которую продвигает Facebook. Ранее соцсеть заявила о том, что не будет взимать плату с рекламодателей, если пользователь случайно кликнул на баннер.