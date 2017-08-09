Согласно исследованиям, более 60% пользователей случайно переходят по рекламному объявлению из-за небольшого экрана мобильного устройства



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Рекламодатели, которые размещают баннеры на площадках рекламной сети Facebook, больше не будут платить за клики, сделанные пользователями случайно, сообщается в корпоративном блоге.

Такие переходы по рекламным баннерам происходят из-за небольшого экрана мобильного устройства, но они не приносят пользы ни рекламодателям, ни пользователям, говорят в Facebook.

Чтобы определить, был ли клик случайным, Facebook будет измерять количество времени, которое пользователь провел на странице рекламодателя в результате перехода по рекламному объявлению.

По данным Facebook, если он потратил на просмотр страницы менее 2 секунд, то клик, вероятнее всего, был случайным, и компания не будет учитывать подобные переходы. В дальнейшем компания будет брать в расчет и другие показатели, такие, как показатель отказов.

Facebook также планирует в течение следующих нескольких месяцев выпустить ряд обновлений, которые снизят вероятность случайных кликов по рекламным блокам. Данная инициатива является продолжением политики прозрачности для рекламодателей, которую продвигает Facebook.