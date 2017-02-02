Компания планирует выпустить приложение для ТВ-приставок



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Facebook выходит на ТВ: компания разрабатывает специальное приложение для телевизионных приставок, включая Apple TV. С помощью сервиса пользователи смогут смотреть видеоконтент. Источники сообщили WSJ, что Facebook хочет получить новый канал продажи видеорекламы.

Facebook собирается конкурировать с традиционными телевизионными каналами на рынке ТВ-рекламы. Для этого социальная сеть разрабатывает приложение для ТВ-приставок. В то же время Facebook ведет переговоры с медиакомпаниями о лицензировании программ.

В прошлом году социальная сеть запустила функцию, которая позволяет вести прямые трансляции через ТВ-приставки, в том числе Apple TV и Google Chromecast.

Аналитики считают, что темпы роста рекламных доходов Facebook начнут снижаться уже в середине текущего года. Компания ищет другие источники дохода. Рекламодатели продолжают тратить большую часть бюджетов на ТВ, поэтому Facebook решила освоить $70-миллиардный рынок ТВ-рекламы.

Facebook не единственная компания, которая решила выйти на рынок телевидения. Недавно о подобных планах заявила и Apple. Последние несколько месяцев компания ведет переговоры о покупке телевизионных программ, а также собирается запускать собственное производство фильмов. Газета Wall Street Journal сообщает о переговорах Apple с именитыми голливудскими продюсерами. Корпорация хочет купить права на телевизионные передачи, а в дальнейшем не исключает производства полнометражных фильмов. Кроме того, Apple планирует переманить маркетологов из киностудий и телесетей, чтобы те занялись продвижением ее контента. По словам источников, компания надеется предложить пользователям оригинальные передачи и фильмы к концу 2017 года.