В соцсети появился специальный алгоритм для вычисления склонных к самоубийству пользователей



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Специалисты из компании Facebook разработали алгоритм, который умеет определять склонных к суициду пользователей, сообщает BBC.

Речь идет об искусственном интеллекте, который на основе анализа постов и комментариев пользователя, может определить его душевное состояние. Выявив человека, находящегося, по мнению робота, в кризисном состоянии, интеллект направляет данные пользователя команде исследователей. В случае подтверждения наличия угрозы, специалисты Facebook связываются с автором сообщений и советуют ему обратиться за помощью.

На данном этапе работы алгоритм в соцсети запущен лишь на территории США. В Facebook также сообщили, что уже сотрудничают с несколькими американскими организациями по охране психического здоровья. Уязвимые пользователи могут оперативно связываться для консультации с ними через платформенный мессенджер.

Сейчас социальная сеть работает над созданием механизма, который будет выявлять склонных к суициду людей во время онлайн-видеотран сляций.