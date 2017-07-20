Соцсеть сближает людей через сообщества



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Извечный спор, что лучше страницы или группы, отныне не актуален. В Facebook появилась новая возможность – теперь страницы (Facebook Pages) могут создавать новые группы (Facebook Groups) или связывать существующие группы Facebook со своей страницей.

Функцию начали тестировать в апреле, и теперь она доступна во всем мире. Благодаря новой возможности почти 10 миллионов администраторов страниц и групп смогут работать над развитием своего сообщества и вести диалог о бизнесе, бренде или деятельности НКО со своей аудиторией в группах от лица страницы.

«Оказывается, большинство людей сами не ищут группы на Facebook, как правило, в сообщества их приглашают друзья, либо предлагаем мы. Поэтому мы ищем способы помочь людям найти группы, которые смогут быть им важны», – пишет на своей странице Марк Цукерберг.

«Многие люди следят за страницами в Facebook по интересующим их темам. Таким образом, сегодня мы упрощаем объединение групп вокруг ваших страниц. Одна из самых важных вещей, которые мы можем сделать сейчас, - это сблизить людей через сообщества. Подобные изменения являются небольшим шагом в этом направлении», - добавил глава соцсети.