В качестве ОС для девайса выбрана Android



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Разработчики Facebook создают приспособление для видеообщения, которое будет обладать большим сенсорным дисплеем для создания эффекта присутствия, сообщает Bloomberg.

Девайс размером с ноутбук планируют оснастить сенсорным экраном диагональю от 13-15 дюймов, камерой и несколькими микрофонами. Большой размер экрана и камера высокого разрешения позволит пользователям чувствовать себя также как при реальном общении. Кроме того, камера будет обладать особенной «умной» технологией, то есть автоматически определять спикера.

Отмечается, что цель устройства - эффект присутствия в одной комнате, что согласуется с объявленной Марком Цукербергом миссией социальной сети - сделать людей ближе друг к другу.

Facebook решила использовать для работы с устройством операционную систему Android. Устройство для видеочата находится на стадии прототипа, но уже тестируется в домашних условиях. Сам девайс планируется представить весной следующего года на конференции для разработчиков F8.