Активное общение с друзьями помогает справиться с депрессией, а пассивное потребление информации - ухудшает психическое состояние

Исследователи Facebook Дэвид Гинзберг и Мойра Берк рассказали о влиянии социальных сетей на психику человека, в частности на его настроение.

В эксперименте участвовали студенты нескольких университетов. В рамках него часть учащихся просто читали новостную ленту Facebook, а другие публиковали в ней материалы и общались со знакомыми. В результате выяснилось, что пассивное потребление информации может ухудшить психическое состояние: студенты, просто читавшие посты на Facebook в течение 10 минут, в конце дня были в худшем настроении, чем те, кто делал публикации и общался через соцсеть.

В то же время активное взаимодействие с людьми, особенно обмен сообщениями с близкими и друзьями, комментирование, воспоминания о приятных моментах прошлого может помочь справиться с депрессией и стрессом. Это приносит пользователям радость, укрепляет чувство общности.

«Мы хотим, чтобы Facebook помогал людям общаться с друзьями и семьей, что помогало бы сближать людей. Это является основной целью Facebook и это важно, потому что здоровье и счастье человека в значительной степени зависят от его отношений с другими людьми», - пояснили авторы.