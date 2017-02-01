Клиенты соцсети получат доступ к новому инструменту - моделированию маркетинг-микса



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Facebook объявил о повышении прозрачности измерений. Это произошло буквально через несколько дней после выступления директора по маркетингу Procter & Gamble Марка Причарда. Он призвал индустрию объединиться, чтобы усовершенствовать системы измерений и верификации.

Крупнейшая соцсеть решила двигаться в указанном направлении. В своем сообщении компания обозначает основные потребности рекламодателей: кросс-платформенность (сравнение данных из разных каналов) и верификация (подтверждение данных третьей стороной). Эти данные помогают рекламодателям понять, как основные метрики соотносятся с бизнес-показателями вроде узнаваемости бренда и роста продаж.

В сентябре Facebook начал работать с моделированием маркетинг-микса (marketing-mix modeling; MMM), которое предусматривает использование больших объемов данных для вычисления эффективности расходов на каждый маркетинговый канал. Теперь соцсеть запустила специальный портал, где ее партнеры по измерениям смогут собирать информацию напрямую из Facebook, Instagram и Audience Network.

MMM устанавливает статистическую взаимосвязь маркетинговых инвестиций и других факторов, влияющих на продажи, с учетом сезонности, активности конкурентов и рекламных кампаний. Метод позволяет выявлять как интерактивные, так и долговременные результаты.

Эти данные позволят рекламодателям сравнить отдачу от рекламы на ТВ, в интернете и прессе. На данный момент информацию используют более 150 брендов. С ее помощью они оценивают эффективность различных каналов и принимают маркетинговые решения.

Во-вторых, Facebook продолжила расширять партнерство с ведущими измерителями, в том числе с Nielsen. Теперь ее продукт Digital Ad Ratings (DAR) доступен клиентам еще в восьми странах. Кроме того, Campaign Essentials (vCE) от comScore начнет измерять целевой охват видеорекламы в США. Ранее компания подсчитывала только показатели просматриваемости. Общее количество партнеров Facebook, которые занимаются верификацией, достигло 24. Среди них — DoubleVerify, Integral Ad Science и Moat.