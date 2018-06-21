Сервис предлагает встраивать в видео онлайн-викторины, тесты и опросы для получения обратной связи

Facebook представила новые функции для трансляции видео. Теперь пользователи смогут добавлять к своим видео опросы, задания, тесты и многое другое.

Новые функции позволят компаниям проводить трансляции с играми, где будут представлены вопросы с вариантами ответов. Функции могут быть использованы как в отдельных небольших видео или, например, для создания игрового шоу.

«Ток-шоу всегда используют аудиторию в студии для создания эффекта интерактивности. Теперь представьте, что вся смотрящая аудитория будет участвовать в создании контенте. Видео получатся более интересными, когда люди станут активными участниками историй», — сообщили в компании.

Например, опрос позволяет добавлять в видео вопросы с набором ответов, чтобы быстро получить мнение пользователей: их можно попросить проголосовать за своего любимого персонажа в шоу или получить советы о дальнейшем развитии сюжета. Одна из первых викторин под названием «Confetti» уже анонсирована, она создавалась совместно с изданием Business Insider.

В Facebook отметили, что собираются прислушиваться к отзывам пользователей и дальше развивать дополнительные инструменты и функции.

Кроме того, стало известно, что в приложении Facebook Messenger вскоре появится видеореклама с автоматическим воспроизведением. По мнению экспертов, это вполне логичный ход для Facebook, поскольку компания постепенно исчерпывает пространство для размещения рекламы в основном приложении.