Соцсеть увеличивает количество вариантов покупки видеорекламы



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Facebook объявил о нескольких нововведениях, направленных на повышение прозрачности для рекламодателей и расширение выбора вариантов покупки видеорекламы не только в самой соцсети, но также в Instagram и Audience Network. Об изменениях сообщается в официальном блоге Facebook.

Начиная с марта 2017 года рекламодателям будут доступны три варианта покупки видеорекламы. В первую очередь это покупка полного просмотра, что означает, что рекламодатели будут платить только за те ролики, которые были просмотрены.

Покупка двухсекундного просмотра подразумевает под собой оплату за ролик, 50% пикселей которого видны на экране на протяжении двух и более секунд. И еще один вариант покупки видеорекламы - покупка со звуковым сопровождением, то есть отдельная оплата за просмотр ролика с включенным звуком.

В соцсети отмечают, что расширение выбора вариантов покупки видеорекламы связано с желанием соцсети удовлетворить все пожелания маркетологов. Теперь рекламодатели получат больше способов донести свои предложения до зрителей. «Мы знаем, что наши партнеры ставят разные цели перед своими кампаниями, однако все они хотят, чтобы процесс медиа-покупки стал более гибким, что в свою очередь, позволит им создать значимую и эффективную рекламу», - прокомментировал и запуск нововведений в соцсети.