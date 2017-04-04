Агентство Initiative подвело итоги года в Рунете



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В 2016 году самыми популярными сайтами у российских пользователей были Yandex.ru, Mail.ru и VK.com, при этом Facebook удалось обогнать Livejournal и войти в первую десятку. Быстрее остальных аудиторию набирали развлекательный портал Trinixy.ru (+429%), Hdrezka.me (+297%) и Cosmo.ru (+173%), говорится в исследовании Initiative. Агентство проанализировало главные события Рунета и представило обзор итогов прошлого года.

Прирост мобильной аудитории наблюдался у AliExpress, «Яндекса», Avito и «ВКонтакте», незначительное снижение — у YouTube, Instagram и Google. Крупнейшими бренд-сообществами в Facebook и «ВКонтакте» являются новостные. По количеству подписчиков в Facebook лидируют «Вести.ru», РИА Новости, «Ведомости», Lenta.Ru, Gazeta.ru, во «ВКонтакте» — «Coca-Cola Россия», СТС, ТНТ, Радио Energy (NRJ), РИА Новости. В «Одноклассниках» пятерка лидеров выглядит следующим образом: Kinder, Jacobs Monarch, СТС, «МегаФон», «Вести.ru».

По оценке Initiative и Adreal, активнее всего онлайн-видеорекламу осваивают категории «Еда», «Средства личной гигиены», «Фарма», «Досуг», «Автотранспорт», «Бытовая техника, мебель и предметы декора», «Розничная торговля», «Напитки и алкоголь», «Телеком» и «Компьютеры, аудио, видео». Среди рекламодателей наибольшие доли показов имеют Mars, Danone Group, Nestle, Mondelez, P&G, Reckitt Benkiser, Henkel, Coca-Cola, Pfizer и Unilever.

«Рунет продолжает улучшать качество жизни наших соотечественников, делает ее более комфортной и удобной. Продолжает расти число поклонников онлайн-шоппинга – в прошлом году их количество увеличилось на 26%. На 14% выросла аудитория мессенджеров, чему активно способствует разработка и запуск новых опций, растет количество пользователей, предпочитающих онлайн-управление своими финансами, с большей доступностью гаджетов и мобильного интернета россияне все чаще пользуются интернетом в общественных местах», — отмечает генеральный директор Initiative Анна Мазурина.