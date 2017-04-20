«Секретный» отдел компании разрабатывает новые технологии



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Американская корпорация Facebook разрабатывает методы управления компьютером силой мысли без каких-либо периферийных устройств, передает «ТАСС». Об этом на конференции F8 рассказала Регина Дуган, возглавляющая отдел Building 8 в Facebook. Разработанная система позволит силой мысли печатать до 100 слов в минуту. Это открывает новые возможности для парализованных людей.

В среду в городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на конференции F8, организованной Facebook, выступила Регина Дуган, руководитель отдела Building 8. Стоит отметить, что прежде в компании не раскрывали, чем конкретно занимаются сотрудники подразделения, и профильные СМИ успели окрестить Building 8 «секретным отделом» Facebook.

Марк Цукерберг объявил о создании Building 8 на прошлогодней конференции F8. Регина Дуган ранее возглавляла отдел перспективных разработок Google, до этого была директором Управления перспективных исследовательских программ Пентагона. В Building 8 работает 60 человек. Было известно, что сотрудники отдела будут заниматься передовыми технологиями: виртуальная реальность, искусственные интеллект и т.д.

Однако все оказалось еще интереснее – Дуган рассказала, что отдел разрабатывает методы, позволяющие людям управлять компьютером силой мысли. При этом не потребуется вживлять какие-либо элементы в тело человека. Датчики будут следить за активностью речевых центров в мозге человека и передавать информацию на компьютер. Таким образом, можно будет записывать до 100 слов в минуту.

«Что, если вы могли бы записывать мысли напрямую? Это кажется нереальным, но такое, вероятно, будет возможно раньше, чем вы предполагаете», - заявила Дуган во время своего выступления. Она отметила, что Facebook не собирается разрабатывать системы, которые бы «расшифровывали случайные мысли людей».

«Можно представить себе это так: вы много фотографируете, но не все снимки публикуете. Так же у вас много мыслей, но делитесь вы лишь некоторыми», - объяснила Дуган. Далее она продемонстрировала видеозапись, на которой парализованная женщина при помощи особого импланта печатает слова силой мысли. Сегодня подобные технологии позволяют записывать до восьми слов в минуту.

Кроме того, в компании разрабатывают систему, которая позволит глухим людям воспринимать звуки кожей. Новые технологии помогут преобразовать звук в вибрацию и другие тактильные сигналы. В другом видеоролике, который Дуган показала на конференции, немой незрячий мужчина общается с помощью разработанных «секретным отделом» устройств. Дуган сравнила эти технологии со шрифтом Брайля. «Общая площадь вашей кожи составляет два квадратных метра, это сложная система нервов, которые передают информацию в мозг», - отметила в своем выступлении Дуган