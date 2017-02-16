Соцсеть запустила обещанный сервис для рекрутинга



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Facebook уже давно пытается занять нишу рекрутинговых сервисов и потеснить профессиональные соцсети вроде LinkedIn. В 2015 году компания начала тестировать корпоративную версию Facebook аt Work, потом выпустила мессенджер для делового общения Work Chat.

Осенью 2016 года соцсеть анонсировала функцию для поиска сотрудников. Тогда отдельные организации получили возможность размещать списки открытых вакансий и получать отклики от кандидатов. При создании объявления они могли детально описать условия и преимущества работы: зарплату, местоположение, тип занятости. Пользователь, увидевший публикацию, мог нажать кнопку «Откликнуться» и предложить свою кандидатуру. Чтобы облегчить этот этап, Facebook автоматически подставляет открытые данные в анкету. С сегодняшнего дня новая возможность доступна работодателям в США и Канаде.

Для увеличения охвата или уточнения аудитории Facebook предлагает продвигать публикацию и изменять ее настройки. Получив отклик, администраторы страниц смогут сразу же связаться с соискателем в мессенджере. Пользователи увидят вакансии в своей ленте, в специальном разделе facebook.com/job s и в закладках.

Нововведение может усложнить жизнь LinkedIn, которая является лидером рынка онлайн-рекрутинг а. У Facebook огромная аудитория, но компания неоднократно заявляла, что ориентируется на малый и средний бизнес. Тогда как LinkedIn в основном используется крупными компаниями для поиска сотрудников высшего и среднего звена.