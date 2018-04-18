Роскомнадзор предупредил соцсеть о необходимости переноса базы данных в РФ

Роскомнадзор может заблокировать социальную сеть Facebook по итогам проверки в 2018 году, если не будут локализованы базы данных российских граждан на территории РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Во-первых, в Роскомнадзоре недовольны тем, что американская социальная сеть опаздывает по скорости удаления запрещенной в РФ информации. Во-вторых, от Facebook в России требуют локализации баз данных россиян. Поэтому есть вероятность, что Facebook заблокируют для жителей РФ. Однако окончательное решение будет зависеть от итогов проверки, которую запланировали осуществить до конца 2018 года.

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации — а они уже значительно опаздывают по срокам — и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сообщил Жаров.

Чиновник отметил, что регулярно встречается с представителями Facebook — примерно раз в полгода, последняя такая встреча прошла в феврале. Тогда, по словам Александра Жарова, «мы еще раз проговорили нашу позицию».

Напомним, в России по иску Роскомнадзора происходит процесс блокировки мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФCБ ключи для декодирования сообщений. В компании заявили, что сделать это невозможно из-за принципа построения мессенджера, который не формирует общий шифр для передачи сообщений.