Соцсеть выпустила обновления для выявления пиратского контента



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Facebook выпустила обновления, которые гарантировали авторам видеороликов получение выручки от рекламы. Ранее любой, кто добавлял видео на свою страницу, мог получить финансовую выгоду, пишет TechCrunch.

Теперь вместо того, чтобы вручную выявлять все случаи пиратского контента, правообладатели могут устанавливать специальную маркировку, и система будет самостоятельно блокировать пиратское видео. Владельцы контента также могут обратиться в Facebook с просьбой удалить пиратский контент – эта функция действовала и раньше.

Стоит отметить, в начале апреля Facebook сообщила, что число компаний, активно использующих рекламу в социальной сети, превысило 5 миллионов. Почти 50% из них размещают рекламу на мобильных устройствах.

Три основных типа рекламодателей в Facebook - электронная торговля, развлечения и медиа, а также розничная торговля. По применению рекламных инструментов Facebook самыми динамично развивающимися странами оказались Индия, Таиланд, Бразилия, Мексика и Аргентина.