25% компаний находятся в США



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Пресс-служба Facebook сообщает, что число компаний, активно использующих рекламу в социальной сети, превысило 5 миллионов. Компании малого и среднего бизнеса используют инструменты Facebook, Instagram и Messenger для продвижения своих брендов.

В своем заявлении компания подчеркивает, что стремится помогать сообществам и предприятиям малого и среднего бизнеса по всему миру развиваться с помощью ее рекламных инструментов.

Число рекламодателей в Facebook превысило 5 миллионов. Почти 50% из этих 5 миллионов рекламодателей размещают рекламу на мобильных устройствах. Около 75% из 5 миллионов компаний находятся за пределами США.

Три основных типа рекламодателей в Facebook - электронная торговля, развлечения и медиа, а также розничная торговля. По применению рекламных инструментов Facebook самыми динамично развивающимися странами оказались Индия, Таиланд, Бразилия, Мексика и Аргентина. Топ-5 стран с самым активным ростом в ежегодном исчислении: США, Бразилия, Таиланд, Мексика, Великобритания.