После скандала, связанного с утечкой личных данных, соцсеть стремится сократить к ним доступ

Facebook допустила, что у пользователей появится возможность отказаться от рекламы в соцсети за плату, сообщает NBC со ссылкой на ?заявление операционного директора компании Шерил Сэндберг.

По её словам, сейчас данные пользователей используются соцсетью для таргетированной рекламы и компания не намерена от этого отказываться.

«Сейчас у пользователей нет возможности отказаться от получения рекламной рассылки. В будущем это станет платной услугой», — сказала Сэндберг, добавив, что пользователи всегда добровольно соглашаются с доступом к их данным в соцсети. Однако в компании пояснили, что слова операционного директора носили гипотетический характер.

Ранее Facebook передала управление личными данными в руки пользователей. Нововведения появились на фоне скандала с Cambridge Analytica, когда выяснилось, что компания неправомерно собирала данные американских и британских пользователей в периоды ожесточенных предвыборных кампаний. Тогда глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибки, пообещал провести расследование и принять меры по защите личных данных.