Пока нововведение доступно лишь пользователям из Индии, но позже его запустят по всему миру

Социальная сеть Facebook добавила возможность записи голосовых сообщений в Stories. Нововведения пока доступны в тестовом режиме для пользователей из Индии, но в дальнейшем их планируется ввести для всех, сообщает The Verge.

Голосовые сообщения можно будет записывать и отправлять в Stories вместе с цветным фоном или изображением, а также стикерами и дополнительным текстом. Как рассчитывают разработчики, нововведение будет полезно для людей, у которых есть проблемы с написанием того или иного контента.

Сначала новая функция будет доступна только жителям Индии, но позже ее запустят для пользователей по всему миру.

Кроме того, Facebook добавила личное облако для хранения фото и видео из «историй» внутри Facebook Camera, которое позволяет экономить место на смартфоне, а также Архив, в который автоматически будут загружаться все «истории» после удаления из публичной ленты спустя 24 часа после публикации.