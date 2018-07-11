Соцсеть передавала данные несмотря на обещание закрыть для всех доступ к персональной информации

Facebook продолжила предоставлять доступ к данным о пользователях российскому холдингу Mail.Ru Group и ряду других компаний, несмотря на то, что администрация соцсети объявила об официальном прекращении этой практики, сообщает CNN.

Ранее Facebook позволяла разработчикам приложений для соцсети собирать данные о своих пользователях: имена, даты рождения, фотографии и другую информацию. Но с мая 2015 года соцсеть объявила о прекращении подобной практики. Между тем, в июне 2018 года The New York Times уличила соцсеть в том, что она продолжила предоставлять некоторым компаниям указанные данные.

Издание отмечает, что в числе компаний, которые продолжали получать данные пользователей, входила российская Mail.Ru Group. Российская компания разработала сотни приложений, в том числе предназначенных для применения в Facebook. При этом два приложения от Mail.Ru Group в течение двух недель якобы сохраняли доступ к данным пользователей и их друзей и уже после официального прекращения указанной практики.

Представитель Facebook заявил, что у руководства соцсети нет оснований обвинять Mail.Ru Group в ненадлежащем использовании полученных данных. В настоящее время в Facebook проводится расследование, которое касается таких компаний, в том числе и Mail.Ru Group. Представители российской компании в свою очередь сообщили, что сотрудники Facebook не связывались с ними по этому поводу.

«Если это заявление подтвердится, нам предстоит определить, доступ к каким данным пользователей был предоставлен Mail.ru и как они могли воспользоваться полученной информацией», — отметил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер, добавив также, что дополнительно проверят наличие связей между руководством Mail.Ru Group и властями РФ.