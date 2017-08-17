Более 70% рекламных роликов до 15 секунд, размещенных в потоковом видео, досматривают до конца



Иллюстрация: mid-roll в in-Stream видео

Facebook открыла новую возможность для рекламодателей, теперь они смогут покупать рекламные объявления в потоковом видео (In-Stream) соцсети и площадок рекламной сети Facebook Audience Network, говорится в сообщении компании.

Согласно внутренней статистике Facebook, более 70% рекламных роликов до 15 секунд, размещенных в потоковом видео, досматривают до конца.

Ранее рекламные видеоформаты Facebook включали ролики в начале и середине видео (pre-roll и mid-roll), а также отдельные рекламные ролики в новостной ленте. Размещение в потоковом видео предполагает форматы pre-roll и mid-roll.

Неделю назад Facebook представила собственную видеоплатформу Watch, предназначенную для просмотра сериалов и передач, доступных эксклюзивно в соцсети. Watch будет персонализированной для каждого пользователя, прежде всего в нее будут попадать видео, которые нравятся друзьям.