Watch предназначена для эксклюзивных материалов соцсети

Facebook представила официальную платформу Watch, предназначенную для просмотра сериалов и передач, доступных эксклюзивно в соцсети.

Watch будет персонализированной для каждого пользователя, прежде всего в нее будут попадать видео, которые нравятся друзьям. Кроме того, появятся вкладки «Самое обсуждаемое», «Самое смешное» и «Смотрят друзья», где видео будут разбиты по категориям. Пользователям будут также доступны анонсы выпусков.

Платформа предназначена не только для потребителей видео, она также должна помочь авторам контента находить новую аудиторию, создавать сообщества поклонников и зарабатывать на этом.

«Мы полагаем, что Watch наполнят разнообразные шоу, от реалити и комедийных до спортивных передач. Чтобы вдохновить людей на создание шоу, мы профинансируем лучшие примеры социально-ориентированного видео», - говорится в сообщении компании.

Facebook Watch предложат пользователям ПК и мобильных устройств, а также фирменного приложения Facebook для телевизоров. Изначально новинка будет тестироваться ограниченной аудиторией американских пользователей, о сроках ее запуска в Европе информации пока нет.