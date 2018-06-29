Нововведение обеспечит новый уровень прозрачности для пользователей

Facebook добавила несколько нововведений, обеспечивающих новый уровень прозрачности рекламы и страниц в соцсети. Тем самым соцсеть предоставляет людям больше информации о рекламе и повышает ответственность рекламодателей.

Теперь пользователи смогут просмотреть те рекламные объявления, которые организация запускает на страницах Facebook, в Instagram, Messenger или в партнерской сети Facebook, даже если они не являются целевой аудиторией этой рекламы. Достаточно зайти на любую страницу и выбрать раздел «Информация и реклама» — тут можно найти рекламное объявление и его текст, а также можете заявить о подозрительном контенте.

Кроме того, пользователи также смогут больше узнать о страницах, даже если они не публикуют рекламу. Например, посмотреть последние изменения в названии страницы и дату её создания.

В скором времени Facebook запустит маркировку политической рекламы в Бразилии в преддверии всеобщих выборов в стране в октябре. Любой, кто собирается запускать политическую рекламу в Бразилии, сможет зарегистрироваться в следующем месяце. Все маркированные рекламные сообщения будут добавлены в архив Facebook.

В соцсети отметили, что в настоящее время большинство рекламных объявлений на её площадках запускаются легитимными организациями. Однако злоупотребления по-прежнему возможны, поэтому компания продолжит и дальше предпринимать шаги по борьбе с ними.

Напомним, последнее время Facebook оказалась замешанной в серии скандалов после публикаций New York Times о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica и 60 производителям смартфонов во всем мире.