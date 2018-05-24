Сервис работает на базе торговой площадки Marketplace

Социальная сеть Facebook на базе торговой площадки Marketplace запустила сервис для поиска исполнителей бытовых работ: сантехников, электриков и других мастеров. Однако воспользоваться им могут пока лишь жители США, говорится в сообщении социальной сети.

В рамках проекта Facebook работает с компаниями Handy, HomeAdvisor и Porch, располагающими базами из тысяч профессиональных подрядчиков.

В Facebook объяснили, что запустили новый сервис из-за высокого спроса на подобные услуги со стороны американских пользователей.

Аналогичные услуги в США уже предоставляют сервисы Amazon Home Services и Angie?s List. В России же заказать исполнителей бытовых услуг можно с помощью площадки YouDo. Когда сервис от Facebook запустится в других странах, пока неизвестно.