Евросоюз обяжет онлайн-кинотеатры показывать местный контент

Евросоюз хочет обязать онлайн-кинотеатры показывать европейские фильмы и сериалы, установив минимальную долю местной продукции — не менее 30%. Предполагается, что инициатива поможет нарастить популярность европейского контента, а также привлечет дополнительное финансирование в производство, сообщает «Коммерсант».

Согласно инициативе, действующие на территории ЕС видеосервисы должны будут предлагать пользователям библиотеки, не менее чем на 30% состоящие локального контента. Регулирование может быть одобрено уже в декабре и вступит в силу через 20 месяцев после принятия.

Если кинотеатры не захотят покупать локальный контент, они смогут вместо этого делать отчисления в фонды поддержки кино, например, включив эти расходы в стоимость подписки. Такая практика уже действует в Германии, в 2018 году Netflix безуспешно пытался оспорить ее в суде.

Ограничения повлияют на работающие в Европе российские онлайн-кинотеатры, предупреждают участники рынка. Гендиректор онлайн-кинотеатра Start Юлия Миндубаева считает, что такая инициатива направлена на защиту интересов европейских производителей контента в рамках крупных сервисов вроде Netflix и Amazon. Доля прямых подписчиков Start в Европе растет, и компания постарается сохранить для них доступ к контенту, но закупать европейский контент в ближайшей перспективе кинотеатр не готов: основное позиционирование Start связано именно с предложением российских сериалов, фильмов и телешоу.

Гендиректор Megogo Виктор Чеканов отмечает, что инициатива может ущемлять интересы многоязычных национальных диаспор, проживающих на территории ЕС, а также будет способствовать развитию пиратства. Megogo за рубежом ориентирован на русскоязычных пользователей, для них доступно большое количество российских и советских фильмов и сериалов. Закупка локального контента для Европы не только не будет отвечать интересам аудитории, но и потребует дополнительных вложений, заключает он.

В Tvzavr уже готовы к новым требованиям ЕС. В ivi также готовы работать в сторону изменения контентного предложения «следуя этим изменениям».