Владельцы могут обращаться к ветеринарам по любым каналам связи: по телефону, через личный кабинет на сайте, Telegram и т.д.

«Евросеть» запустила новую услугу – телемедицину для домашних животных. Партнером проекта выступила компания «ВетЭксперт», сообщается в официальном пресс-релизе.

Программа дает возможность получить консультации по вопросам лечения, содержания и кормления домашних животных, перепроверить диагноз и многое другое. В рамках сервиса также предоставляются правовые ветеринарные консультации по вопросам перевозки и транспортировки животных.

Чтобы получить онлайн-консультацию достаточно приобрести на кассах магазинов «Евросети» конверт со страховой картой, после активации которой покупателю становятся доступны круглосуточные консультации ветеринаров с безлимитной экстренной доврачебной ветеринарной поддержкой. Владельцы домашних животных могут обращаться по любым удобным каналам связи: по телефону, через личный кабинет на сайте, Telegram, чат в сообществе VK. Доступны также видео-консультации через мобильное приложение для Android.

«Мы рады, что теперь и многочисленные посетители Евросети могут воспользоваться нашими услугами. Объединение современных технологий и профессиональных ветеринаров с большим опытом практической работы дает возможность владельцам домашних животных получать необходимую помощь мгновенно, и при этом экономить свое время и деньги, ведь зачастую, проблему клиента можно решить профессиональной консультацией», – сообщил Максим Шапорин, генеральный директор ООО «ВетЭксперт».