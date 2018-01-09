Ранее на этой частоте вещало «Радио для друзей»

«Европейская медиагруппа» запустила новую радиостанцию – Studio 21, посвященую хип-хопу и молодежной культуре, сообщает РБК со ссылкой на данные реестра Роскомнадзора.

Частота, на которой ранее вещало «Радио для друзей» в Тольятти, с 29 декабря переоформлена на Studio 21. «Радио для друзей» имеет частоты только в Рязанской области и Ставропольском крае, поэтому переформатирование станции под новый проект Studio 21 произошло именно в этих регионах.

Далее «Европейская медиагруппа» будет принимать решение о запуске хип-хоп радиостанции в Москве «на основе регионального опыта».

«В Ставрополе и Рязани наши партнеры уже высказали заинтересованность в запуске нового проекта. Надеемся, до конца февраля нам удастся провести переоформление частот в Роскомнадзоре, а также переформатирование станций в этих регионах», – сообщила директор региональной службы ЕМГ Юлия Исаева.

В качестве СМИ радиоканал Studio 21 был зарегистрирован в сентябре прошлого года. У проекта есть сайт в интернете, на котором размещены новости, статьи и видео. В перспективе интернет-площадка станет главной, радио будет генерировать контент и выполнять функцию музыкального проводника, сообщил программный директор Studio 21 Михаил Костров. По его словам, хип-хоп как формат был выбран потому, что сейчас эта одна из самых востребованных ниш на рынке.

«Европейской медиагруппе» принадлежит «Европа Плюс», которая является лидером среди российских радиостанций по показателям ежедневной аудитории: ее выбирают 11,7 млн слушателей. На втором месте по популярности проект группы «Дорожное радио», на третьем — «Авторадио».