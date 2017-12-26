Банк ВТБ выпустил новогодний ролик с участием многих отечественных знаменитостей

Крупнейшие компании и бренды продолжают выпускать свои новогодние кампании. Банк ВТБ решил привлечь к съемкам праздничного ролика сразу нескольких российских знаменитостей.

Игорь Верник, Анна Семенович, Федор Бондарчук – это ещё не полный список артистов, снявшихся в рекламе «Замороженное время» банка ВТБ. События развиваются на праздничном банкете, куда приглашен весь бомонд. Исполнитель главной роли Евгений Цыганов не проявляет к мероприятию особого интереса, пока в его голову не приходит мысль совершить невозможное – заморозить время.

Нельзя сказать, что Евгений воспользовался бы этой возможностью с пользой – в своих фантазиях он всего лишь надевает венок на голову Бондарчуку, закрашивает черным зуб Игоря Верника и бросает кубик льда в декольте Анны Семенович.

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