Наградами отмечены лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы

Международный конкурс коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017 наградил победителей 2017 года, которые были выбраны по итогам публичных презентаций работ из 11 стран мира – России, Беларуси, Украины, Великобритании, Венгрии, Польши, Словакии, Болгарии, Хорватии, Эстонии и Латвии.

Организаторами конкурса с 2011 года выступают Ассоциация менеджеров (АМ), МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет (РГСУ) и КГ «Орта». Медиа-партнеры: МИА «Россия сегодня», Аргументы недели и Sostav.ru. С 2017 года конкурс является региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA), организуемой Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA). Номинации 2017 года проходят при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства здравоохранения РФ, компании «Берингер Ингельхайм», РГСУ.

Алексей Сафронов, Президент Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA) 2017, Генеральный директор коммуникационной группы «Орта»:

«По тем проектам, которые в этом году попали в шорт-лист и были признаны победителями по результатам голосования жюри мы видим, что главные коммуникационные тренды этого года это – общественная значимость, использование технологических новинок, эффективное использование бюджетов за счет креативных решений и максимально широкое привлечение тематических и региональных сообществ. Поздравляю всех лауреатов с заслуженной победой!»

Барт Де Врис, Президент международного жюри премии Eventiada IPRA Golden World Awards (GWA), Президент Международной ассоциации по связям с общественностью:

«Я получил огромное удовольствие во время публичных защит финалистов в Москве, которые стали заключительным этапом отбора победителей. Мне было очень приятно судить работы из разных стран, и видеть разные подходы к коммуникациям и культурные особенности в разработке креативных решений. Живые презентации победителей были очень яркими и эмоциональными. Это невероятный обмен опытом и лучшими практиками, глоток свежего воздуха и креатива, который просто жизненно необходим в нашей профессии. Поздравляю всех победителей Eventiada IPRA GWA с победой в этом нелегком, но невероятно увлекательном состязании!».

Блок Eventiada IPRA GWA

«Инновационность подхода и используемых инструментов»

Race of Drones/M.Video with CROS-Marketing (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

The Yamal model of the United Nations/МБУ «ЦДДМ «Современник» (Губкинский, Россия) – финалист

Launch of first Russian virtual reality startup venture fund VRTech/VRTech with PR Inc. (Москва, Россия) – финалист

«Лучший международный проект»

Mini Influencer & Blogger Tour of Europe/BMW Group Russia with Ketchum (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Expo 2017 Astana/Expo Astana with Mikhailov & Partners (Москва, Россия) – 2-е место

KFC Battle/Yum! Restaurаnts International Russia and CIS LLC/KFC (Москва, Россия) – 3-е место

«Лучшая коммуникационная стратегия»

The Super-Car-Seat – Bank on It Safety/Nest Bank with Made in PR (Варшава, Польша) – 1-е место, победитель

Swiss Business Hub Russia Content Marketing Initiative/Swiss Business Hub with Grayling (Москва, Россия) – 2-е место

Сomplex PR support of the defendant in a court dispute against VimpelCom/VimpelCom with PR Inc. (Москва, Россия) – финалист

Barking app. 0-Budget Marketing Communications Campaign/Barking with Meta Advisory (Таллин, Эстония) – финалист

«Лучший проект в области КСО»

#bringthekindness/Amway with Mint (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Laboratory of Social Entrepreneurship/Our Future Fund (Москва, Россия) – 2-е место

Beloved city, we are with you!/Таксовичкоф with Granat communications (Санкт-Петербург, Россия) – 3-е место

The Super-Car-Seat – Bank on It Safety/Nest Bank with Made in PR (Варшава, Польша) – финалист

«Лучший информационно-просветительский проект» – новая номинация

You can't wait to work!/OTP Health Fund with Café PR (Будапешт, Венгрия) – 1-е место, победитель

Блок «Корпоративные и общественные проекты»

«За креативную стратегию» – специальная номинация

Банк Новых Возможностей/Хоум Кредит энд Финанс Банк (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

«Лучший event года»

KFC Battle/Yum! Restaurаnts International Russia and CIS LLC/KFC (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Евразийский Ортопедический Форум/Евразийский Ортопедический Форум и «Полилог» (Москва, Россия) – 2-е место

Jameson Secret Event/Jameson with Komunikacijski laboratorij (Загреб, Хорватия) – 3-е место

Петербургские каникулы/Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума и SPN Communications (Санкт-Петербург, Россия) – финалист

Городской проект «ПРОНоябрьск»/«Культурно-спортивный комплекс «Ямал» муниципального образования (Ноябрьск, Россия) – финалист

Фестиваль «Вековой»/Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, Россия) – финалист

LEGO Star Wars/LEGO with Papa Carlo (Москва, Россия) – финалист

«Лучший интегрированный проект»

Комплексный проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России в 2017 году – Министерство здравоохранения РФ (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Коммуникационная поддержка Google-чтений «Мастер и Маргарита. Я там был» – Google/Ketchum (Москва, Россия) – 2-е место

Коммуникационная поддержка Московского культурного форума 2017 – Московский культурный форум/PR Inc. (Москва, Россия) – 3-е место

Norilsk – A leap into the digital age/Norilsk Nickel (Москва, Россия) – 3-е место

You can't wait to work!/OTP Health Fund with Café PR (Будапешт, Венгрия) – финалист

«Лучший общественный проект»

125 идей для Новосибирска/Мэрия города Новосибирска (Новосибирск, Россия) – 1-е место, победитель

Управляем вместе/Правительство Пермского края (Пермь, Россия) – 2-е место

Лаборатория социального предпринимательства/Фонд «Наше будущее» (Москва, Россия) – 3-е место

Комплексный проект по профилактике распространения ВИЧ-инфекции в России в 2017 году/Министерство здравоохранения РФ (Москва, Россия) – финалист

Women In Science Have the Power to Change the World/L’Oreal with M3 Communications (София, Болгария) – финалист

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций»

Лаборатория социального предпринимательства/Фонд «Наше будущее» (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

#eCommerceIsLessBiased/PayPal with Grayling (Москва, Россия) – 2-е место

125 идей для Новосибирска/Мэрия города Новосибирска (Новосибирск, Россия) – 3-е место

За гранью кино. Территория/Event Center (Москва, Россия) – финалист

“Stop for a story” short story contest/JCDecaux with Uniomedia Communications (Будапешт, Венгрия) – финалист

Hello Soroksár/IKEA with Café PR (Будапешт, Венгрия) – финалист

«Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций»

Петербург-Магадан. Рекордная поездка на такси/ТаксовичкоФ и Granat communications (Санкт-Петербург, Россия) – 1-е место, победитель

«Бесценная Лига»/Mastercard и Р.И.М. Porter Novelli (Москва, Россия) – 2-е место

Банк Новых Возможностей/Хоум Кредит энд Финанс Банк (Москва, Россия) – 3-е место

Еноты - Барабанщики/Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Aida Pioneer (Минск, Беларусь) – финалист

Media Speed Dating: быстрые встречи с журналистами/PR Partner (Москва, Россия) – финалист

«Лучший социальный проект»

Свои люди/Юлмарт (Санкт-Петербург, Россия) – 1-е место, победитель

Вместе против инсульта/АНО Центр социальных проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс» (Москва, Россия) – 2-е место

The Super-Car-Seat – Bank on It Safety/Nest Bank with Made in PR (Варшава, Польша) – 3 место

Послы русского языка в мире/Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина (Москва, Россия) –финалист

HIV/AIDS – reducing societal stigma/Baltijas HIV asoci?cija with LEAD (Рига, Латвия) – финалист

Become an IT specialist/Hungarian Telecom with Uniomedia Communications (Будапешт, Венгрия) – финалист

«Лучший экологический проект при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ»

Экологический марафон Норникеля «Понеслось»/«Норильский никель» (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Экологическая тропа «Наедине с природой» Борисоглебская гимназия №1 (Борисоглебск, Россия) – 2-е место

«Петрозаводску – 100 тысяч деревьев»/Администрация Петрозаводского городского округа (Петрозаводск, Россия) – 3-е место

Изумрудная чаша/Центр информационных технологий (Тула) – финалист

Чистый родник/Ставропольский кооперативный техникум (Ставрополь, Россия) – финалист

BioLogical! Clean food for people and environment/BioLogical with LEAD (Рига, Латвия) – финалист

«Лучший Digital и SMM проект»

(В данной номинации победные места не были присуждены)

Say Yes to Autonomy/Danone with M3 Communications (София, Болгария) – финалист

Bacardi one page web/Bacardi with Visibility (Братислава, Словакия) – финалист

Продвижение Администрации ГО г. Уфа в социальных сетях/Администрация городского округа города Уфа Республики Башкортостан (Уфа, Россия) – финалист

Блок номинаций ЗОЖ при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и компании «Берингер Ингельхайм»

«Лучший проект ЗОЖ»

Дыхание Улиц/Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (Вологда, Россия) – 1-е место, победитель

Ставрополь улыбается/СтГМУ, стоматологический факультет (Ставрополь, Россия) – 2-е место

Забег Корпораций/MaxMedium Group of Companies (Москва, Россия) – 3-е место

Навстречу комплексу ГТО/Белгородский институт развития образования (Белгород, Россия) – финалист

Подари улыбку миру!/Верхнеуслонская центральная районная больница (Верхний Услон, Россия) – финалист

Мы вместе/Комплексный центр социального обслуживания населения Вожегодского района (Вожега, Россия) – финалист

«Лучший проект продвижения ЗОЖ»

Внедрение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания/Управление образования администрации города Белгорода (Белгород, Россия) – 1-е место, победитель

Sibur Dance Fest/Сибур и Papa Carlo (Тобольск, Россия) – 2-е место

Quantum Satis/Кемеровский Государственный медицинский университет (Кемерово, Россия) – 3-е место

Вместе против инсульта/Молодежный интеллектуальный ресурс (Москва, Россия) – финалист

Центр адаптивной физической культуры Республики Карелия/Первичная профсоюзная организация Петрозаводского государственного университета (Петрозаводск, Россия) – финалист

Чемпионат Европы по боксу 2017/Федерация бокса Украины/Михайлов и Партнёры. Украина (Киев, Украина) – финалист

Азбука здоровья/Центр предоставления дополнительных мер социальной помощи и работы с отдельными категориями граждан города Тамбова (Тамбов, Россия) – финалист

«Журналист года за вклад в продвижение ЗОЖ»

Владислав Дорофеев/Коммерсантъ – 1-е место, победитель

«Лучший SMM/Digital проект ЗОЖ»

Philips #ЯПРОШЛА/Philips with Ketchum (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

День донора вместе с DonorSearch/НКО «Донор-Сёрч» (Казань, Россия) – 2-е место

Fizkultura/Самарский Государственный Экономический Университет (Самара, Россия) – 3-е место

Say Yes to Autonomy/Danone with M3 Communications (София, Болгария) – финалистКлуб Заботливых Мам/«Тёма» и КРОС (Москва, Россия) – финалист

Блок «Молодежные проекты»

«Креатив года»

#Маршрут_истории/Академия гражданской защиты МЧС России (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Палитра Добра – проект социального предпринимательства/УИУ РАНХиГС, факультет ГМУ (Екатеринбург, Россия) – 2-е место

Вологда-гда/Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» (Вологда, Россия) – 3-е место

Видео блог для молодежи/Молодежный Ресурсный Центр (Муравленко, Россия) – финалист

Weekend Технологического предпринимательства на Волге/Ульяновский государственный технический университет (Ульяновск, Россия) – финалист

Бумеранг Добра/Студенческий Союз Белорусского Государственного Университета (Минск, Беларусь) – финалист

«Лучший event года»

Молодежный фестиваль искусств «Этажи»/Белгородская государственная филармония (Белгород, Россия) – 1-е место, победитель

Всероссийский молодежный форум «Продвижение-2017» – Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола, Россия) – 2-е место

Заключительный концерт «Express»/Самарский университет, социально-гуманитарный институт, факультет филологии и журналистики (Самара, Россия) – 3-е место

Всероссийский фестиваль «Компас»/Академия гражданской защиты МЧС России (Москва, Россия) – финалист

Благотворительный фестиваль «Герои среди нас»/НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – финалист

Велоквест МПГУ-145/Московский государственный педагогический университет (МПГУ) (Москва, Россия) – финалист

Первый фестиваль киберспорта/Киберспортивная лига СФУ (Красноярск, Россия) – финалист

«Лучший PR-проект»

Экологическая тропа «Наедине с природой»/Борисоглебская гимназия №1 (Борисоглебск, Россия) – 1-е место, победитель

PR-сопровождение форума «Инноватика: Крохаль 2017»/Ухтинский государственный технический университет (Ухта, Россия) – 2-е место

Высшая студенческая школа парламентаризма/МГУ имени М. В. Ломоносова, философский факультет (Москва, Россия) – 3-е место

Студенческое телевидение/Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) – финалист

Fizkultura/Самарский Государственный Экономический Университет (Самара, Россия) – финалист

«Лучший проект в социальных медиа»

The Вышка/Высшая школа экономики (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

PR-сопровождение форума «Инноватика: Крохаль 2017»/Ухтинский государственный технический университет (Ухта, Россия) – 2-е место

Молодёжное студенческое телевидение “DSTU Life”/Молодёжное студенческое телевидение “DSTU Life” (Махачкала, Россия) – финалист

Студенческое телевидение/Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) – финалист

Видео блог для молодежи/Молодежный Ресурсный Центр (Муравленко, Россия) – финалист

Arties World/Youtube – ArtieP/Артем Поваров (Лондон, Великобритания) – финалист

#всеPRосто/РГСУ (Москва, Россия) – финалист

«Лучший социальный проект»

Благотворительный фестиваль «Герои среди нас»/НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

SkillsSchool/Студенческий Медиацентр БГУ «Байкал Студ ТВ» (Иркутск, Россия) – 2-е место

Всероссийский молодежный форум «Продвижение-2017»/Поволжский государственный технологический университет (Йошкар-Ола, Россия) – 3-е место

Моделирование Организации Объединенных Наций/Белорусский Государственный Университет, факультет международных отношений (Минск, Беларусь) – финалист

Благотворительный проект «Открой Глаза»/НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – финалист

Волонтерское движение «Чистое сердце»/Профессионально-педагогический колледж имени З. Н. Батырмурзаева (Хасавюрт, Россия) – финалист

Всероссийская Интеграционная PR Игра «Ломоносов 2.0»/МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия) – финалист

«Студент года»

Дарья Фокина – Лучший студент еvent-manager/НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Игорь Кузнецов – Инновологда-2016/Фонд «Перспективные Проекты» (Вологда, Россия) – 2-е место

Лиана Млкеян – Голос книги/Южно-Уральский государственный педагогический университет, исторический факультет (Челябинск, Россия) – 3-е место

Ангелина Беседина/Серия мероприятий: «PRактика», презентация философского факультета на фестивале «Nauka 0+», «100-балльники – Российские интеллектуальные ресурсы», Breakpoint`17 – МГУ имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия) – финалист

Виталий Богданов – Концерт песен на романских языках/МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва, Россия) – финалист

Блок номинаций для учащихся школ и колледжей при поддержке РГСУ

«Лучший event»

Экология души/НИУ ВШЭ, факультет коммуникаций, медиа и дизайна (Москва, Россия) – 1-е место, победитель

Спешим творить Добро/МАОУ «СОШ 3 УИОП» (Усинск, Россия) – 2-е место

Media Dvish* (*ДВИЖЕНИЕ Школьников)/Гимназия 65 (Уфа, Россия) – 3-е место

Волонтеры Созвездия/«Созвездие» (Екатеринбург, Россия) – финалист

Детское спортивное движение «Маленький чемпион»/Северный колледж (Сегежа, Россия) – финалист

Играем вместе/Обнинская свободная школа (Обнинск, Россия) – финалист

«Лучший проект в социальных и digital медиа»

У мусора есть дом/Лицей НИУ ВШЭ – 1-е место, победитель

#contemporaryteen – 2-е место

Чемпионат мира по футболу – школе!/Школа Ломоносова №1530 (Москва, Россия) – финалист

СветOFF/Школа коммуникаций для юных (Москва, Россия) – финалист

В паутине финансов – школа №1575 (Москва, Россия) – финалист

Лекторий-G/Школа коммуникаций для юных (Москва, Россия) – финалист

Народные традиции в современность/Губернаторский колледж народных промыслов (Вологда, Россия) – финалист

«Лучший проект в области рекламы»

Чемпионат мира по футболу - школе!/Школа Ломоносова N1530 – 1-е место, победитель

В паутине финансов/Школа N1575 – 2-е место

СветOFF/Школа коммуникаций для юных– 3-е место

Успеть до 12/Центр СМИ СГУ (Саратов, Россия) – финалист

#contemporaryteen (Москва, Россия) – финалист

Бумеранг – РГСУ (Москва, Россия) – финалист

Интернет-театр «Фаренгейт-2017» – Московский театр п/р О. Табакова (Москва, Россия) – финалист

Информация о конкурсе:

Конкурс Eventiada IPRA Golden World Awards отмечает лучшие коммуникационные проекты, реализованные корпорациями, государственными и общественными организациям в странах СНГ и Восточной Европы. С 2017 года конкурс является региональным партнером крупнейшей глобальной премии IPRA Golden World Awards (GWA). В 2017 году в конкурсе приняли участие 11 стран мира.

Организаторами Eventiada IPRA Golden World Awards 2017 выступают Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский государственный социальный университет (РГСУ) и КГ «Орта». Генеральный партнер блока ЗОЖ: «Берингер Ингельхайм». Генеральными российскими медиа партнерами выступают МИА «Россия сегодня», Аргументы недели и Sostav.ru. Форум проходит при поддержке: АКМР, РАСО и АКОС. Отраслевые партнеры: FleishmanHillard Vanguard, event-агентство Elefante, HR4PR Executive Search, Wibana и Event Management Technologies.